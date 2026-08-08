В Италии водитель после ссоры протаранил группу велосипедистов

Четыре велосипедиста пострадали в результате наезда автомобиля после ссоры с водителем в итальянской провинции Турин, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщило агентство Adnkronos.

По предварительным данным, конфликт начался после того, как автомобилист обогнал группу велосипедистов, подав несколько сигналов клаксона. Этим выразил недовольство один из спортсменов.

Как отмечает газета Corriere della Sera, водитель внезапно остановился, включил задний ход и сбил группу велосипедистов. После этого он вернулся и вновь совершил наезд на пострадавших.

После случившегося водитель самостоятельно явился в карабинерскую службу. В настоящее время проводятся расследования для установления точной картины произошедшего. В отношении мужчины также будут проведены токсикологические исследования.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и вертолет региональной службы санитарной авиации.

Двух пострадавших доставили на вертолете в туринскую больницу. Еще двое, получившие различные травмы и переломы, были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Источник: РИА Новости