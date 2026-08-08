В Венесуэле начались протесты из-за ежедневных отключений света

Венесуэлу охватили протесты из-за ежедневных отключений электроэнергии.

Как передает Financial Times, акции прошли в нескольких штатах, а в четверг распространились на столицу — Каракас, где перебои с электричеством фиксируются впервые с 2019 года.

Протестующие обвиняют в сложившейся ситуации временного президента страны Дельси Родригес, которая возглавила Венесуэлу после ареста Николаса Мадуро американскими военными 3 января. Родригес обещала открыть энергосектор для частных инвестиций, а также провела реформы нефтяного и горнодобывающего законодательства для привлечения капитала. Однако, по словам жителей, улучшений нет.

Пенсионерка Грасиела Гонсалес из штата Арагуа рассказала изданию, что ежедневно сталкивается с отключениями на четыре-пять часов. Жительница Каракаса Ольга Эррера сообщила, что в районе Катия в четверг не было света 15 часов.

Мэр Каракаса Кармен Мелендес объявила о сокращении рабочего дня до половинного из-за отсутствия электроэнергии.

Родригес связывает отключения с повреждениями газовой электростанции TermoCarabobo во время землетрясений в июне, а также с природным явлением Эль-Ниньо, отмечает FT. При этом жители страны называют эти заявления ложными: Маргарита Родригес из Валенсии заявила, что «мы живем с мерами ограничения до шести часов в день уже много лет».

Эксперт по энергетике Колумбийского университета, бывший председатель Citgo Petroleum Луиса Паласиос заявила, что восстановление энергосектора требует не только ремонта мощностей, но и создания «надежной нормативной базы с прозрачными рыночными правилами».

Землетрясения, которыми Родригес объясняет проблемы с электричеством, произошли в конце июня. Тогда у побережья Венесуэлы зафиксировали два мощных подземных толчка. Магнитуда первого составила 7.2, второго — 7.5, интервал между ними не превысил одной минуты. В начале августа председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил, что число погибших выросло до 6 125 человек.