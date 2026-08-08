Анкара возобновляет работу над либерализацией визового режима с ЕС

Турция начала работу над выполнением шести оставшихся критериев для либерализации визового режима с Европейским союзом, сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз, подчеркнув, что Анкара ожидает аналогичной политической воли со стороны европейских стран.

Турция и ЕС начали диалог о либерализации визового режима в 2013 году. Для перехода к безвизовому режиму Анкаре необходимо выполнить шесть из 72 критериев: изменить законодательство о борьбе с терроризмом, заключить соглашение с Европолом, выполнить рекомендации Группы государств Совета Европы против коррупции, привести законы о защите персональных данных к стандартам ЕС, сотрудничать с ЕС по вопросам, связанным с преступностью, и полностью соблюдать соглашение о реадмиссии.

По словам Йылмаза, одним из наиболее важных вопросов остается приведение законодательства о защите персональных данных в соответствие с европейскими стандартами. По этому вопросу, как отметил вице-президент, при участии министерства юстиции Турции была создана научная комиссия, которая провела соответствующую работу.

"К обсуждению также были привлечены министерства иностранных дел, юстиции и внутренних дел Турции. В рамках работы комиссии был рассмотрен новый подход к законодательному регулированию защиты персональных данных. Нам необходимо увидеть политическую волю в Европе, поскольку со своей стороны они также должны сделать определенные шаги", — заявил Йылмаз в интервью телеканалу CNN Türk.