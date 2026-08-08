В США мужчину заперли в билборде ради рекламы фильма - ВИДЕО

В США мужчину на два дня заперли в билборде стримингового сервиса Netflix для рекламы фильма.

Как передает 1news.az, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Билборд триллера «Последний дом» с актером внутри расположен над бульваром Сансет в Лос-Анджелесе.

Неизвестный актер заселился в инсталляцию, выполненную в виде фасада жилого дома, 6 августа и покинет это место 8 августа.

«Он будет пытаться поддерживать ощущение нормальности в течение длительного периода времени, застряв в закрытом помещении на высоте 9 метров над землей на пересечении Сельма-авеню и бульвара Сансет, общаясь с пассажирами и прохожими внизу с помощью белой доски, что является пугающей отсылкой на изоляцию семьи в центре города в фильме», — объяснили в пресс-службе онлайн-платформы.

Фильм «Последний дом» режиссера Луи Летерье рассказывает о семье из четырех человек, которые оказались запертыми в своем доме, из которого нет выхода, и пытаются выжить вопреки таинственной отгородившей их от мира силе.