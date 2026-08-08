Пашинян и Трамп обсудили реализацию мирных договоренностей и проект TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По сообщениям армянских медиа, Пашинян поблагодарил американского лидера за содействие мирному процессу между Ереваном и Баку, организацию Саммита мира в Вашингтоне и подписание Декларации мира в качестве свидетеля. Стороны с удовлетворением отметили, что Вашингтонские договоренности привели к реальному миру между государствами. В ходе беседы Пашинян и Трамп также обсудили текущее состояние проекта TRIPP и подтвердили решимость в ближайшем будущем начать строительство инфраструктуры в его рамках.