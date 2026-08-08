Магдалена Гроно: Лидеры Азербайджана и Армении открыли путь к прочному и необратимому миру
Европейский союз приветствует позитивные и конструктивные шаги, предпринятые Баку и Ереваном после Вашингтонского саммита лидеров Азербайджана и Армении.
Как передает 1news.az, она написала специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно в соцсети X по случаю первой годовщины исторического Вашингтонского саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года.
Today marks the first anniversary of the historic Washington Summit of 🇦🇲, 🇦🇿 and 🇺🇲 leaders on 8 August 2025. The 🇪🇺 strongly welcomes the series of positive and constructive steps taken since then to further institutionalise and advance the peace process. — EUSR for South Caucasus and crisis in Georgia (@EUSR_SCCiG) August 8, 2026
"ЕС решительно приветствует ряд позитивных и конструктивных шагов, предпринятых с тех пор для дальнейшей институционализации и продвижения мирного процесса", - отметила она.
По словам Гроно, лидеры Азербайджана и Армении открыли путь к прочному и необратимому миру.
Она также подчеркнула, что ЕС продолжает оказывать поддержку обеим странам и их обществам на пути к миру и примирению.