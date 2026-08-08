Стив Уиткофф: Южный Кавказ стал безопаснее, благополучнее и стабильнее
Год назад в этот день президент США Дональд Трамп организовал историческую встречу лидеров Азербайджана и Армении, итогом которой стало парафирование мирного соглашения, положившего конец 35-летнему конфликту.
Об этом написал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в своем аккаунте в соцсети Х.
"Благодаря лидерству президента Южный Кавказ стал безопаснее, благополучнее и стабильнее, и будущее этих великих стран выглядит светлым. Горжусь тем, что являюсь частью этой исторической администрации", — добавил он.
Источник: Report
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