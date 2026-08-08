Стив Уиткофф: Южный Кавказ стал безопаснее, благополучнее и стабильнее

Год назад в этот день президент США Дональд Трамп организовал историческую встречу лидеров Азербайджана и Армении, итогом которой стало парафирование мирного соглашения, положившего конец 35-летнему конфликту.

Об этом написал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в своем аккаунте в соцсети Х.

"Благодаря лидерству президента Южный Кавказ стал безопаснее, благополучнее и стабильнее, и будущее этих великих стран выглядит светлым. Горжусь тем, что являюсь частью этой исторической администрации", — добавил он.

Источник: Report