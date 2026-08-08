У побережья Омана атаковали грузовое судно

Грузовое судно подверглось обстрелу и загорелось у берегов Омана.

Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 18 морских милях к востоку от Хасаба (Оман). Согласно информации из проверенного источника, судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар. Пожар был потушен", — информировали в координационном центре.

Сообщений об экологическом ущербе не поступало, "судно и экипаж находятся в безопасности", — добавили в UKMTO. Тип судна и его название не уточняются.

Источник: ТАСС