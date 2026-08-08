МВД Азербайджана пресекло канал поставки наркотиков с использованием БПЛА - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и Управления полиции Сабунчинского района провели операцию против незаконного оборота наркотических средств.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемый в наркокурьерстве ранее судимый Санан Мирзоев и его знакомая женщина. У них было обнаружено и изъято в общей сложности 22 килограмма 540 граммов марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что задержанные планировали забрать наркотические средства, доставленные из Ирана в Физулинский район с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), доставить их по различным адресам на территории столицы и организовать их незаконный сбыт.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Сабунчинского РУП, на территории поселка Бакиханов был задержан ранее судимый Валид Гурбанов, также подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него было изъято около 7 килограммов марихуаны.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.