08.08.2025: когда за один год удалось больше, чем за предыдущие три десятилетия

Минует год с момента встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне — события, которое многие тогда назвали историческим. Однако настоящая ценность этой даты заключается не только в самом факте переговоров.

История мирных процессов знает немало громких саммитов, совместных заявлений и дипломатических фотографий, после которых мало что менялось. Поэтому значение любой встречи определяется не только тем, что было сказано в день переговоров, но прежде всего тем, что произошло после них.

Именно этим Вашингтон отличается от многих предыдущих этапов армяно-азербайджанского диалога.

На протяжении почти трех десятилетий переговорный процесс развивался циклично. Стороны встречались, обсуждали варианты урегулирования, международные посредники предлагали новые инициативы, однако политический процесс практически не трансформировался в реальные изменения. Непосредственные контакты между обществами отсутствовали, экономическое взаимодействие было невозможно, а любые разговоры о региональном сотрудничестве воспринимались скорее как невозможные и теоретические сценарии, чем как практическая перспектива.

После августа 2025 года ситуация начала меняться одновременно в нескольких направлениях — политическом, дипломатическом, экономическом и общественном.

Именно совокупность этих изменений позволяет говорить о том, что прошедший год стал одним из наиболее насыщенных этапов мирного процесса за всю историю отношений между двумя государствами.

Мирная инициатива: от пяти принципов к новой реальности

Важной особенностью нынешнего этапа является то, что его основа формировалась исходя из предложенной Азербайджаном концепции мирного урегулирования.

Именно Баку сформулировал пять базовых принципов, которые должны были стать основой будущего мирного соглашения: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств, подтверждение отсутствия территориальных претензий в будущем, отказ от угрозы силой и установление дипломатических отношений.

Таким образом, азербайджанская сторона с самого начала стремилась перевести разговор о мире из сферы общих политических пожеланий в конкретную систему взаимных обязательств.

В этом смысле нынешний мирный процесс является результатом и инициативы самого Азербайджана, который после завершения вооруженного конфликта предложил новую модель отношений с Арменией.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что целью Баку является не просто прекращение конфликта, а формирование устойчивого мира, который исключал бы возможность возвращения к прежней конфронтации. Именно эта логика лежит в основе позиции Азербайджана по вопросу будущего мирного соглашения.

Политика перестала ограничиваться переговорами

Главное отличие последних двенадцати месяцев заключается в том, что переговорный процесс перестал быть самоцелью.

Если раньше каждая новая встреча воспринималась как отдельное дипломатическое событие, то после Вашингтона начала формироваться последовательная логика продвижения к миру.

Продолжился прямой диалог между Баку и Ереваном без посредников. Обсуждение спорных вопросов постепенно стало частью регулярного политического процесса, а не исключением из него.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Баку заинтересован в подписании мирного соглашения, однако считает необходимым устранить причины, которые могут поставить его под сомнение в будущем.

Одним из ключевых вопросов для Азербайджана остается Конституция Армении, содержащая отсылку к Декларации о независимости. По мнению официального Баку, устранение правовых положений, которые могут трактоваться как территориальные претензии, необходимо для обеспечения долгосрочной устойчивости будущего мира.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также неоднократно подчеркивали, что мир рассматривается не как дипломатический жест, а как основа формирования новой архитектуры безопасности и развития всего Южного Кавказа.

Именно поэтому после Вашингтона предметом обсуждения стали уже не только вопросы прекращения конфликта, но и параметры будущего сотрудничества.

Роль Вашингтона и Дональда Трампа

Вашингтонская встреча стала важной частью нового этапа, а активная вовлеченность администрации президента США Дональда Трампа придала мирному процессу дополнительный международный импульс.

Американская дипломатия в этот период способствовала созданию политической атмосферы, в которой стороны смогли приблизиться к принципиальным договоренностям.

Особое значение имеет сам факт того, что США поставили мир между Азербайджаном и Арменией в контекст более широкой стратегии региональной стабильности и экономической взаимосвязанности.

Именно здесь возникает еще один принципиально важный элемент новой реальности — транспортный проект TRIPP.

TRIPP: когда мир становится инфраструктурой

Одним из наиболее значимых практических результатов нового этапа стало появление перспективы реализации проекта TRIPP — транспортной инициативы, связанной с обеспечением коммуникационного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении.

Значение этого проекта выходит далеко за рамки одного транспортного маршрута.

Если он будет реализован, коммуникация, которая десятилетиями оставалась закрытой из-за конфликта, сможет стать частью новой региональной инфраструктуры.

Транспортная связанность способна изменить не только логистику, но и экономическую географию Южного Кавказа, усилив его роль в международных маршрутах между Востоком и Западом.

Поэтому TRIPP — это не просто инфраструктурный проект. В политическом смысле это проверка того, сможет ли мир превратиться из подписанного документа в работающую систему взаимозависимости.

Историческая справедливость и новая региональная реальность

Для Азербайджана нынешний этап мирного процесса имеет еще одно измерение.

После десятилетий конфликта страна рассматривает восстановление своей территориальной целостности как восстановление исторической справедливости и основы для формирования новой региональной реальности.

Эта новая реальность стала возможной в результате изменения политического и военно-стратегического баланса в регионе.

Президент Ильхам Алиев в течение многих лет последовательно продвигал концепцию восстановления территориальной целостности Азербайджана и формирования нового порядка отношений на Южном Кавказе.

Сегодня именно эта новая реальность стала исходной точкой для мирного процесса.

Вместо переговоров о том, как сохранить прежний статус-кво, стороны обсуждают уже совершенно другую задачу — как выстроить отношения между государствами в условиях, когда прежнего статус-кво больше не существует.

В этом смысле нынешний мирный процесс невозможно рассматривать отдельно от политики Азербайджана последних лет. Именно она сформировала те условия, в которых сегодня стало возможным говорить о долгосрочном мире и региональном сотрудничестве.

Экономика впервые стала частью мирной повестки

Одним из наиболее заметных изменений стало появление экономической составляющей мирного процесса.

Еще несколько лет назад трудно было представить публичное обсуждение возможных поставок азербайджанского топлива в Армению, транзита товаров через территорию двух стран или перспектив совместного использования региональных транспортных маршрутов.

За прошедший год Азербайджан сделал конкретные шаги в этом направлении: были осуществлены поставки топлива в Армению, обсуждались и реализовывались механизмы транзита, в том числе поставки зерна, а транспортная повестка получила новый импульс в контексте разблокирования региональных коммуникаций и развития Среднего коридора.

Особенно важно, что экономические связи начинают выполнять не только коммерческую, но и политическую функцию. Торговля, транзит, энергетика и транспорт создают практическую взаимозависимость, которая способна стать одним из дополнительных механизмов устойчивости мира.

Иными словами, за последний год экономическая составляющая мира перешла из категории возможного в категорию реализуемого. И это, пожалуй, одно из наиболее ощутимых изменений новой реальности Южного Кавказа.

Общество тоже начало меняться

Если политические переговоры создают основу мира, то его устойчивость определяется отношением людей.

Именно поэтому одним из наиболее заметных процессов последнего года стало развитие общественной дипломатии.

За этот период состоялись встречи представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

Эксперты, журналисты, представители аналитических центров и общественных объединений обсуждали вопросы безопасности, будущего региона, борьбы с дезинформацией и возможностей сотрудничества.

В рамках созданной инициативы Мост мира представители двух стран встречались как в Армении, так и в Азербайджане.

Эти контакты стали важным сигналом: несмотря на сохраняющиеся разногласия, пространство для профессионального и общественного диалога постепенно расширяется.

Подобные инициативы не заменяют официальную дипломатию. Но именно они помогают формировать атмосферу доверия, без которой ни один мирный договор не сможет стать по-настоящему устойчивым.

Мир — это не только документ

За прошедший год Азербайджан последовательно демонстрировал готовность строить отношения с Арменией на основе взаимного уважения международного права и принципов добрососедства.

Вместе с тем официальный Баку неизменно подчеркивал: подписание соглашения должно сопровождаться устранением причин возможных будущих конфликтов.

Именно поэтому вопрос Конституции Армении остается одним из ключевых элементов мирной повестки.

В логике Азербайджана мир не должен быть временной паузой между двумя конфликтами. Он должен стать новой системой отношений, в которой территориальные претензии, угрозы силой и конфронтация уступают место дипломатическим отношениям, торговле, транспорту и человеческим контактам.

Именно в этом заключается принципиальная разница между прекращением конфликта и настоящим миром.

Главный итог года

Прошел всего один год.

Мирный договор пока не стал финальной точкой.

Остаются нерешенные вопросы. Сохраняются взаимное недоверие и политические разногласия.

Однако за эти двенадцать месяцев произошло то, чего не удавалось добиться на протяжении многих предыдущих лет.

Мир перестал восприниматься исключительно как дипломатическая формула.

Он начал постепенно превращаться в практическую повестку — для политиков, бизнеса, экспертного сообщества и обычных людей.

Пять принципов мира, сформулированные Азербайджаном, прямой диалог Баку и Еревана, активная роль Вашингтона, перспектива открытия транспортных коммуникаций, проект TRIPP, экономические контакты и развитие гражданского диалога — все это элементы одного процесса.

Именно поэтому 8 августа 2025 года можно рассматривать не просто как дату очередного дипломатического саммита.

Это точка, после которой Южный Кавказ начал переходить от логики конфликта к логике возможного сотрудничества.

И если предыдущие три десятилетия были в значительной степени историей несостоявшегося мира, то прошедший год стал историей первых практических шагов к тому, чтобы мир стал новой реальностью региона.

Возможно, главный результат Вашингтона заключается именно в этом: мир перестал быть вопросом о том, возможен ли он вообще.

Тридцать лет понадобилось, чтобы закончить одну эпоху. Возможно, одного года оказалось достаточно, чтобы начать другую.

Еще недавно граница была символом разделения, торговля — невозможной, а разговор о совместных региональных проектах — почти утопией. Сегодня эти представления стремительно уходят в прошлое.

Но история не дает регионам бесконечного количества шансов.

Южный Кавказ получил свой шанс на мир. Главное — не упустить его.