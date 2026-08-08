Марко Рубио: Проект TRIPP близок к тому, чтобы стать реальностью

Ровно год назад президент США Дональд Трамп обеспечил парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в результате знаменательной встречи лидеров трех стран в Белом доме, что открыло дорогу к экономическому процветанию всех трех государств.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио по случаю первой годовщины Саммита мира в Вашингтоне, опубликованном на сайте Госдепартамента.

По его словам, подписанная между двумя странами декларация положила конец длившемуся десятилетиями конфликту на Южном Кавказе и дала старт культовому проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

"За прошедшие 12 месяцев Соединенные Штаты работали бок о бок с Арменией и Азербайджаном, чтобы превратить это обещание в прогресс. TRIPP - мультимодальный транзитный маршрут, который модернизирует железные и автомобильные дороги, энергетическую и цифровую инфраструктуру, - близок к тому, чтобы стать реальностью: инженерные изыскания для железной дороги в Армении уже ведутся, а Азербайджан находится на пороге завершения строительства автомобильной и железной дороги, которые соединятся с Арменией", - говорится в заявлении.

Рубио также объявил о начале деятельности Транс-Каспийского корпоративного фонда, в который правительство США вложило 201 миллион долларов для стимулирования инвестиций частного сектора в рамках Среднего коридора:

"Этот прогресс отражает мир и процветание. TRIPP - это нечто большее, чем просто инфраструктурный проект, - это жизненно важное звено на Транс-Каспийском торговом маршруте, движущая сила коммерческих возможностей для США и других стран, а также модель того, как экономическое сотрудничество может укрепить мир после разрешения длительных споров. По мере того как Армения и Азербайджан продвигаются вперед, основываясь на этом фундаменте, США продолжают сотрудничать с этими странами. Мы поздравляем обе страны с проявленными за последний год смелостью и дальновидностью и с нетерпением ожидаем продолжения прогресса в направлении прочного мира на Южном Кавказе".