Зять Гагика Царукяна задержан по обвинению в заказе убийства

В Армении задержан сын бывшего премьер-министра Овика Абрамяна — Аргам Абрамян.

Он является зятем лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в результате предварительного следствия по уголовному производству, осуществляемого в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления города Еревана Следственного комитета РА, а также оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками СНБ РА, были получены очевидные фактические данные о том, что убийство С.В., совершённое ещё 30 апреля 2023 года у входа в один из домов на проспекте Мясникяна в городе Ереване, было заказано бывшим главой общины Арташат, экс-депутатом Национального собрания А.А.

В частности, в результате запланированных, всесторонних следственных и процессуальных действий установлено, что А.А., подозревая свою супругу Э.Ц. в наличии личных отношений с духовным пастором С.В., членом религиозной организации «Христиане евангельской веры», а также в передаче ему крупных сумм денег, из мести намеревался лишить С.В. жизни, однако решил осуществить свой преступный замысел не лично, а через преданного ему человека — своего сотрудника службы безопасности Г.Х., находившегося от него в финансовой и личной зависимости.

Затем А.А., используя своё влияние на Г.Х., а также его преданность и готовность служить ему, путём дачи поручения склонил его к лишению жизни С.В.

Приняв поручение, данное А.А., как заказ, Г.Х. 30 апреля 2023 года перед жилым домом по адресу Мясникян 2 в Ереване с применением огнестрельного оружия убил С.В.

В ходе предварительного следствия по уголовному производству на основании ходатайства следователя решением надзирающего прокурора в отношении А.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 11 части 2 статьи 46-155 Уголовного кодекса (подстрекательство к совершению убийства по найму).

8 августа 2026 года на основании решения следователя сотрудники СНБ РА задержали А.А. с целью представления его в суд для применения в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Источник: news.am