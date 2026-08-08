Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины, в результате чего два человека погибли и еще 29 получили ранения и травмы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и пресс-служба Нацполиции.

По словам Синегубова, в результате российских ударов по Харькову и 16 населенным пунктам области погибли два человека и еще восемь пострадали.

В нескольких громадах Сумской области ранения и травмы получили 21 человек.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Белопольской громаде, где в результате ударов беспилотников ранения получили 14 человек — девять женщин в возрасте от 40 до 77 лет и пять мужчин в возрасте от 38 до 82 лет.

Кроме того, в Сумской громаде в результате атаки пострадали три человека, включая 8-летнего мальчика.

В Глуховской и Шосткинской громадах в результате атак российских беспилотников пострадали еще четыре человека: 52-летний мужчина и 50-летняя женщина в Глуховской громаде, а также 27-летняя женщина и 33-летний мужчина в Шосткинской громаде.