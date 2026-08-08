Грузия призвала Россию прекратить незаконную оккупацию своих территорий

Министерство иностранных дел Грузии призвало Россию прекратить незаконную оккупацию территорий страны и действия, направленные на их фактическую аннексию.

Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства по случаю 18-й годовщины российско-грузинской войны 2008 года.

В МИД Грузии отметили, что в августе 2008 года Россия, нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права, оккупировала неотъемлемые части территории Грузии - Абхазию и Цхинвальский регион - и впоследствии признала их "независимыми государствами".

В ведомстве подчеркнули, что спустя 18 лет Россия по-прежнему не выполняет в полном объеме обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутому при посредничестве Европейского союза.

"Более того, Россия расширяет незаконный контроль над оккупированными регионами, продолжает процесс их милитаризации и активно предпринимает шаги в направлении их фактической аннексии", - заявили в МИД.

Согласно заявлению, на оккупированных территориях продолжаются грубые нарушения прав человека, этническая дискриминация грузин и изоляция местного населения. В министерстве также отметили, что отсутствие доступа международных организаций на оккупированные территории затрудняет полноценную оценку ситуации на местах и эффективную защиту прав человека.

В МИД Грузии заявили, что действия России грубо нарушают фундаментальные нормы международного права, что подтверждается многочисленными решениями международных судов, принятыми в последние годы.

В ведомстве подчеркнули, что Грузия продолжает придерживаться политики мирного урегулирования конфликта, направленной на деоккупацию, укрепление мира и восстановление доверия между разделенными конфликтом обществами.

"Грузия использует дипломатические и правовые механизмы для достижения этих целей и активно сотрудничает с международными партнерами", - говорится в заявлении.

МИД Грузии также призвал Россию вывести свои вооруженные силы с территории страны, выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и обеспечить безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома.