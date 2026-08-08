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Пезешкиан: Иран готов к диалогу, но не откажется от военного потенциала

First News Media12:15 - 08 / 08 / 2026
Пезешкиан: Иран готов к диалогу, но не откажется от военного потенциала

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к диалогу ради защиты национальных интересов, однако не согласится под давлением отказываться от суверенитета и оборонного потенциала страны, сообщает Tasnim.

В своём обращении к иранскому народу Пезешкиан подчеркнул, что Иран не начинал войну, а решение вступить в переговоры было принято для защиты национальных интересов и предотвращения ненужной эскалации.

Президент отверг сообщения о том, что его правительство якобы вынуждало руководство страны согласиться на переговоры. По его словам, ключевые решения принимались в координации с руководством Ирана и с его одобрения.

Пезешкиан заявил, что в ходе дипломатических усилий Иран достиг договоренностей с европейскими представителями, однако впоследствии европейские страны, по его словам, отказались от самостоятельной позиции и начали добиваться запуска механизма snapback по восстановлению санкций в отношении Тегерана.

Президент Ирана подчеркнул, что дипломатия и оборона не противоречат друг другу, а переговоры могут отвечать интересам его страны, если она ведет их с позиции силы.

При этом Тегеран не согласится на требования о демонтаже своих военных и оборонительных возможностей.

«Иран никогда не откажется от своей военной и оборонительной мощи и не склонится перед ними», — заявил Пезешкиан.

Он также предупредил, что противники Ирана стремятся лишить страну возможности защищаться и поставить ее в положение, аналогичное Газе.

Пезешкиан заявил, что Тегеран не намерен нападать на другие государства, захватывать территории или расширять свои границы. По его словам, Иран стремится к мирному сосуществованию с соседями.

Говоря о договоренностях, достигнутых после конфликта, президент отметил, что Иран получил значительные преимущества, не соглашаясь на неприемлемые уступки. В частности, он упомянул Ормузский пролив: по его словам, Иран согласился пропускать суда через него в соответствии со своими правилами, тогда как другая сторона должна выполнить взятые на себя обязательства.

Пезешкиан также заявил об улучшении отношений Ирана с соседними странами. По его словам, многие давние проблемы удалось решить, а двусторонние связи значительно укрепить. Он обвинил Израиль и США в попытках настроить страны Персидского залива против Ирана и заявил, что Тегеран стремится не допустить такого раскола.

Президент Ирана подчеркнул, что считает мусульманские страны братьями и призвал не допускать конфликтов между ними. По его словам, внутренние разногласия могут быть использованы внешними силами против Ирана.

Пезешкиан отдельно опроверг сообщения о разногласиях между правительством, дипломатическим ведомством и вооруженными силами по вопросам войны и переговоров. Он заявил, что все ключевые решения принимались через соответствующие органы национальной безопасности, а военные и силовые структуры поддерживали их.

«Правительство полностью скоординировано с вооруженными силами», — подчеркнул президент Ирана.

Он также отверг сообщения о разногласиях с верховным лидером Ирана, заявив, что его правительство последовательно придерживалось политики руководства страны.

В завершение Пезешкиан подчеркнул, что единство политических, силовых и военных институтов необходимо Ирану для противостояния внешнему давлению и преодоления региональных и международных вызовов.

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