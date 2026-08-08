Британия подтвердила поддержку долгосрочного мира на Южном Кавказе

Великобритания подтвердила поддержку усилиям по достижению прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане по случаю первой годовщины Вашингтонского саммита 8 августа.

"В первую годовщину договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите, мы высоко оцениваем политическую волю лидеров, предпринявших этот исторический шаг на пути к миру", - говорится в заявлении.

В диппредставительстве подчеркнули, что продолжение диалога и сотрудничества имеет важное значение для построения безопасного и процветающего региона для будущих поколений.

🇬🇧 Statement by the British Embassy Baku on the first anniversary of the Washington Summit agreements.



🇦🇿 Vaşinqton Sammitində əldə olunan razılaşmaların birinci ildönümü ilə bağlı Böyük Britaniyanın Bakıdakı Səfirliyinin bəyanatı. pic.twitter.com/2cnsa2k3Xd — UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) August 8, 2026

"Великобритания по-прежнему привержена поддержке усилий, направленных на достижение прочного и долгосрочного мира", - говорится в заявлении.