Полиция расследует нападение на журналистов во время церемонии обручения в Азербайджане - ВИДЕО

Полиция расследует конфликт, произошедший между представителями СМИ, проводившими съемку, и лицами, организовавшими церемонию обручения человека, не достигшего брачного возраста, в Агдашском районе Азербайджана.

В связи с инцидентом назначены соответствующие экспертизы.

По результатам расследования в отношении указанных лиц будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, что накануне в Агдашском районе во время проведения запланированной церемонии обручения человека, не достигшего брачного возраста, было совершено нападение на сотрудников СМИ, проводивших съемку. Организаторы торжества, выразив недовольство съемкой, применили физическое насилие в отношении сотрудников телевидения.