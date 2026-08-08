Почти 56 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна в Японии - ВИДЕО

Почти 56 тыс. домохозяйств на японских островах Амами и в префектуре Окинава остались без электроэнергии из-за мощного тайфуна "Долфин".

Об этом сообщает национальное общественное телевидение Японии.

Порывы ветра в зоне тайфуна над океаном достигают 60 м/с, в Нахе, административном центре Окинавы, - 30 м/с. "Долфин" также сопровождается сильными ливнями. По оценкам синоптиков, до утра 9 августа на Окинаве может выпасть до 180 мм осадков.

В настоящее время тайфун движется со скоростью около 15 км/ч в направлении побережья Китая.