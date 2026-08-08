 Эми Карлон: Баку и Ереван за год после Вашингтонского саммита сделали конкретные шаги к прочному миру | 1news.az | Новости
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Эми Карлон: Баку и Ереван за год после Вашингтонского саммита сделали конкретные шаги к прочному миру

First News Media12:55 - 08 / 08 / 2026
Эми Карлон: Баку и Ереван за год после Вашингтонского саммита сделали конкретные шаги к прочному миру

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон заявила, что за год после исторического мирного саммита в Белом доме Азербайджан и Армения продемонстрировали неизменную приверженность достижению прочного мира и предприняли конкретные шаги в этом направлении.

Об этом Карлон сказала в видеообращении, опубликованном посольством США в Азербайджане по случаю годовщины Вашингтонского саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года.

Дипломат напомнила, что год назад президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она отметила, что в ходе саммита в присутствии лидеров было парафировано соглашение, заложившее основу для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией после более чем трех десятилетий конфликта.

«С 8 августа лидеры Азербайджана и Армении демонстрировали неизменную приверженность духу саммита в Белом доме и предприняли решительные и конкретные шаги на пути к прочному миру», — сказала Карлон.

Она отметила, что за прошедший год начались регулярные обмены между представителями гражданского общества двух стран, а также появились первые признаки трансграничной торговли, включая регулярные закупки Арменией азербайджанского топлива.

Карлон также выделила проект TRIPP (Маршрут Трампа), назвав его одним из ключевых элементов соглашения от 8 августа.

«Этот маршрут обеспечит Азербайджану беспрепятственный доступ к Нахчывану и будет способствовать интеграции и развитию транспортной связанности по оси Восток — Запад, обеспечивая взаимные экономические выгоды и процветание Азербайджана и всего региона», — заявила она.

По словам дипломата, проект TRIPP добился значительного прогресса за последний год, и в предстоящем году этот процесс ускорится.

Говоря об отношениях между США и Азербайджаном, Карлон отметила, что 8 августа Трамп и Алиев также подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на вывод двусторонних отношений на новый уровень.

«Это привело к подписанию Хартии США и Азербайджана о стратегическом партнерстве», — сказала она.

Карлон подчеркнула, что после подписания Хартии США и Азербайджан начали ее реализацию, а за последний период значительно активизировались взаимные визиты высокопоставленных государственных чиновников и представителей частного сектора.

Она также сообщила, что в июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных полезных ископаемых, провели первый экономический диалог между США и Азербайджаном, а американские компании заключили коммерческие и инвестиционные соглашения на миллиарды долларов.

«И это только начало. Впереди еще очень многое. Президент Трамп четко обозначил приверженность США миру и процветанию в регионе Южного Кавказа, а достигнутый за последний год прогресс показывает, чего можно добиться, когда мы работаем вместе. Я уверена, что в последующие годы наши страны совместно достигнут еще многих важных результатов», — добавила дипломат.

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