Михаил Кавелашвили: Грузию нельзя представить без Абхазии и Самачабло

Невозможно представить существование Грузии без Абхазии и Самачабло.

Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в выступлении, посвященном 18-й годовщине августовской войны 2008 года.

"Не существует реальности, в которой кто-либо мог бы представить Грузию без Абхазии и Самачабло. Каждый в мире должен понимать, что ни один гражданин Грузии ни при каких обстоятельствах не допустит существования этих территорий отдельно от страны. Это аксиома, которую никто не может отрицать", — сказал он.

По словам Кавелашвили, власти проводят целенаправленную политику мирного примирения и совместного проживания в едином государстве.

"На протяжении веков мы жили вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, вместе строили государство. Мы верим, что у нас общие ценности....Наша цель — мирным путем преодолеть последствия этих трагических событий, и я уверен, что это обязательно произойдет. Грузия будет единой, а все ее жители займут достойное место в государстве", — сказал Кавелашвили.

Кавелашвили также почтил память военнослужащих и мирных жителей, погибших в войне 2008 года (российско-грузинской — ред.), и выразил соболезнования их семьям. Он отметил, что в результате войны Грузия потеряла территории, села и люди пострадали от последствий оккупации, и эта ситуация продолжается по сей день.