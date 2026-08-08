Мид Франции: Азербайджан и Армения за год предприняли решительные шаги на пути к миру

Азербайджан и Армения за год предприняли важные и решительные шаги, чтобы сделать мир ощутимой реальностью для народов двух стран.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции Паскаля Конфаврё по случаю годовщины Вашингтонского саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года.

"8 августа 2026 года отмечается первая годовщина исторического соглашения, направленного на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. За прошедший год власти обеих стран предприняли важные и смелые шаги, чтобы сделать мир ощутимой реальностью для их народов", - говорится в сообщении.

По его словам, Франция рассчитывает, что этот процесс продолжится подписанием и ратификацией мирного договора между Азербайджаном и Арменией, открытием границ и развитием региональной транспортной связанности, чтобы "Южный Кавказ вновь стал пространством полноценного сотрудничества и связующим звеном между Европой и Азией".

Он добавил, что Франция вместе со своими европейскими партнерами продолжит активно содействовать этому процессу при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Армении.