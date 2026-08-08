Сенат США согласовал финансирование правительства до декабря

Сенат Конгресса США принял пакет финансирования федеральных ведомств до 11 декабря, предотвратив частичное прекращение работы правительства из-за отсутствия бюджета (шатдаун).

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Агентство характеризует голосование как необычное.

Как правило, Сенат или Палата представителей саботируют принятие бюджета вплоть до начала финансового года (1 октября), чтобы получить уступки. В этот раз Сенат одобрил финансирование почти за два месяца до этого и сделал это почти единогласно — 90 голосами «за» при 6 «против».

Как поясняет агентство, решение Сената позволит избежать шатдауна в преддверии промежуточных выборов в ноябре. За последний год федеральное правительство дважды столкнулось с беспрецедентно длительными периодами отсутствия финансирования.

С учетом этого опыта сенаторы от обеих партий могли решить не раздражать избирателей перед важными выборами, пишет агентство.

Среди уступок, которых добились оппозиционные демократы, — отсутствие четких гарантий нового финансирования пограничной патрульной службы и отказ выделить $1 млрд на разработку кораблей ВМС «класса Трамп», чего добивался Белый дом. Бюджетный законопроект Сената должна одобрить Палата представителей, которая вернется с летних каникул 31 августа. Ожидается, что одобрение законопроекта в нижней палате Конгресса не столкнется со сложностями из-за почти единогласного одобрения Сенатом и приближающихся промежуточных выборов.

Источник: ТАСС