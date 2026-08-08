Афганистан попросил Азербайджан помочь с участием в климатическом саммите COP31

Исполняющий обязанности директора Национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Мавлави Мати-уль-Хак Халис встретился с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым.

Главными темами переговоров стали вопросы экологии, регионального сотрудничества и интеграции Афганистана в международные климатические инициативы.

В ходе встречи Халис обратился к азербайджанской стороне с просьбой содействовать официальному участию Афганистана в 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет в Турции. «Афганистану необходимы возможности для участия в международных форумах по климату и охране окружающей среды, чтобы страна могла полноценно участвовать в обсуждении глобальных экологических проблем», — цитирует заявление ведомства официальное издание The Kabul Times.

Глава природоохранного ведомства подчеркнул критическую важность объединения усилий в регионе для эффективного решения экологических кризисов, а также предложил активизировать обмен техническим и профессиональным опытом между Кабулом и Баку.

В свою очередь, посол Азербайджана охарактеризовал отношения между двумя государствами как дружественные и стабильные. Ильхам Мамедов заверил афганскую сторону, что сделает все возможное для содействия и проработки озвученных на встрече запросов.