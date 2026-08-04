Из-за жары Дунай обмелел: из воды показались затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой - ФОТО

Рекордная жара в Европе привела к тому, что уровень воды в Дунае снизился до минимальных показателей за последние 30 лет.

Обмеление реки не только привело к снижению судоходства, но и повлияло на работу как минимум двух АЭС — в Венгрии и Румынии. При этом в Болгарии снижение уровня воды позволило ученым обнаружить кости мамонтов. А в Сербии из-под воды показались обломки нескольких немецких военных кораблей времен Второй мировой войны, затонувших в 1944 году.

По оценкам экспертов, всего на дне Дуная лежат около 200 различных судов, включая буксиры и баржи. Они затрудняют судоходство на некоторых участках реки, что приводит к задержкам грузоперевозок и ежегодным финансовым потерям для Сербии. В 2024 году Евросоюз запустил проект по очистке Дуная от обломков. Он должен завершиться в 2028 году.

Источник: Медуза