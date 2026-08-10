В Самухе найдено тело юной спортсменки из Гянджи

В Самухском районе найдено тело 17-летней девушки, утонувшей в Куре.

Как сообщает 1news.az, водолазы-спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) извлекли из воды тело жительницы города Гянджа Гюльназ Мамедовой (2009 года рождения) и передали его по назначению.

Отметим, что инцидент произошел вчера на участке реки Кура, протекающем через село Еникенд Самухского района. По предварительным данным, 17-летняя девушка утонула во время купания.

Гюльназ приехала на отдых к берегу Куры вместе с семьей. В этом году она окончила 11-й класс.

По информации АПА, Г. Мамедова была спортсменкой и занималась кикбоксингом. На прошедшем в Гяндже XXX первенстве Азербайджана по кикбоксингу она завоевала золотую медаль.

Бабушка погибшей, также Гюльназ Мамедова, рассказала, что трагедия произошла, когда внуки купались в реке: «На наших глазах внучка внезапно исчезла в воде. Мой сын и другой внук бросились за ней, но не смогли найти.

Мы и раньше приходили сюда, она всегда хорошо плавала. Гюльназ подумала, что тонет ее брат, и бросилась в воду за ним».