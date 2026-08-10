В Баку домработница украла из квартиры драгоценности на 80,5 тыс. манатов

В Баку домработница украла из квартиры 6 колец на сумму 80,5 тыс. манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, после обращения владельца дома Орхана Исмаилова (фамилия условная) сотрудники полиции задержали работавшую у него Гюляр Аббасову (1993 года рождения). В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 (кража, совершенная с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР.

Выяснилось, что молодая женщина продала несколько украденных колец в универмаге «Москва». Однако позже она выкупила обратно все золотые изделия с бриллиантами и вернула их владельцу.

В ходе судебного процесса О. Исмаилов заявил, что не имеет претензий к домработнице.

Учитывая возврат похищенных ювелирных изделий, совершение преступления впервые, а также наличие у подсудимой малолетних детей на иждивении, суд вынес приговор, не связанный с лишением свободы.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гюляр Аббасовой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с ношением электронного браслета.