Оппозиционер стал вице-спикером парламента Армении

Депутат от оппозиционной фракции «Сильная Армения» Арам Вардеванян по квоте избран третьим вице-спикером Национального собрания.

Его кандидатуру поддержали 53 депутата, в том числе некоторые представители правящего «Гражданского договора», как ранее и заявляла руководитель фракции Арусяк Манавазян. Против никто не высказался.

На прошлой неделе были избраны вице-спикеры от «Гражданского договора» — Айк Конджорян и Ваагн Алексанян.

Ранее спикером парламента стал член правящей партии Рубен Рубинян.

Источник: Sputnik Армения