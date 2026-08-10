Иран продолжает требовать компенсацию с Украины

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не принимает оправдания Киева относительно инцидента с иранским судном и намерен добиться компенсации, передаёт ИРНА.

Он подчеркнул, что, если Украина не возместит ущерб за совершённое нападение, Иран примет ответные меры.

«Мы не удовлетворены утверждениями украинской стороны о том, что данный инцидент был непреднамеренным», — отметил представитель МИД Ирана.

Багаи добавил, что, учитывая признание высокопоставленными украинскими официальными лицами факта нападения, Киев обязан выплатить компенсацию. «Если Украина не возместит ущерб самостоятельно, Иран предпримет соответствующие меры для обеспечения выплаты компенсации», — резюмировал он.