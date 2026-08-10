БИГ заявила о солидарности с протестующей в Индии сикхской общиной

Бакинская инициативная группа (БИГ) выразила солидарность с сикхской общиной, протестующей в Индии.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице БИГ в соцсети "Х".

В сообщении отмечается, что лидеры и представители сикхской общины провели акцию протеста у полицейского участка Панджокхра Сахиб в Амбале и призвали правительство Индии принять "незамедлительные и беспристрастные меры в отношении активистов, выступающих против Халистана" (проект создания независимого сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб - ред.).

"БИГ выражает солидарность с сикхской общиной и призывает правительство Индии обеспечить равную защиту законом, привлечение к ответственности, соблюдение надлежащей правовой процедуры, а также защиту сикхских религиозных объектов и представителей общины", - говорится в сообщении.

Отметим, что 7 августа в городе Амбала в индийском штате Харьяна произошел конфликт между сикхами и активистами, выступающими против движения за создание независимого государства Халистан. В ходе инцидента пострадали также два полицейских. Полиция задержала двух молодых сикхов, после чего представители сикхской общины вышли на протест у полицейского участка, требуя их освобождения.