AZAL обратился к пассажирам на фоне роста спроса на рейсы в Нахчыван

Авиакомпания Azerbaijan Airlines обратилась к пассажирам в связи с ростом сезонного спроса на рейсы в Нахчыван.

Azerbaijan Airlines рекомендует пассажирам заранее планировать поездки и приобретать авиабилеты с учетом высокого спроса на рейсы по маршруту Баку - Нахчыван - Баку в августе и сентябре, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Отмечается, что в этот период пассажиропоток в Нахчыванском направлении увеличивается в связи с возвращением граждан из летних отпусков, началом нового учебного года и ростом числа поездок студентов и семей, а также деловых поездок. В результате на отдельные даты места на рейсах могут заполняться быстрее.

Заблаговременное планирование поездки предоставляет пассажирам более широкий выбор подходящих дат и времени вылета, а также позволяет удобнее организовать свое путешествие.

В настоящее время по маршруту Баку - Нахчыван - Баку ежедневно выполняется 16 регулярных рейсов, включая рейсы в обоих направлениях. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также на постоянной основе анализирует пассажирский спрос и, наряду с оптимизацией программы полетов с учетом операционных возможностей, при необходимости рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов.

Следует отметить, что программа полетов в Нахчыванском направлении формируется с учетом не только пассажирского спроса, но и сложного горного рельефа региона, погодных условий и других операционных факторов. В связи с этим планирование и выполнение рейсов осуществляется в соответствии с операционными требованиями, направленными на обеспечение безопасности и надежности полетов.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте Azerbaijan Airlines, в мобильном приложении, а также в офисах продаж авиакомпании и у аккредитованных агентств.