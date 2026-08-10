Подробности о состоянии ребенка, упавшего с балкона в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Состояние 10-летнего ребенка, выпавшего с балкона в Сумгайыте, оценивается как тяжелое.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Детской больнице Сумгайытского медицинского центра.

Отмечается, что 9 августа около 12:30 в Детскую больницу центра был госпитализирован мальчик 2016 года рождения.

Пациент с диагнозом «перелом грудной клетки» помещен в отделение реанимации. Состояние ребенка, продолжающего лечение, оценивается как тяжелое.

14:30

В Сумгайыте 10-летний ребенок выжил после падения с балкона.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Репорт, инцидент произошел в одном из девятиэтажных жилых домов, расположенных во 2-м микрорайоне города.

Тунар Махмуд оглу Яхьяев, 2016 года рождения, по неосторожности выпал с балкона квартиры на 5-м этаже, в которой проживал.

Ребенок госпитализирован с полученными травмами.

По данному факту проводится расследование.