Подробности о состоянии ребенка, упавшего с балкона в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО
Состояние 10-летнего ребенка, выпавшего с балкона в Сумгайыте, оценивается как тяжелое.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Детской больнице Сумгайытского медицинского центра.
Отмечается, что 9 августа около 12:30 в Детскую больницу центра был госпитализирован мальчик 2016 года рождения.
Пациент с диагнозом «перелом грудной клетки» помещен в отделение реанимации. Состояние ребенка, продолжающего лечение, оценивается как тяжелое.
14:30
В Сумгайыте 10-летний ребенок выжил после падения с балкона.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Репорт, инцидент произошел в одном из девятиэтажных жилых домов, расположенных во 2-м микрорайоне города.
Тунар Махмуд оглу Яхьяев, 2016 года рождения, по неосторожности выпал с балкона квартиры на 5-м этаже, в которой проживал.
Ребенок госпитализирован с полученными травмами.
По данному факту проводится расследование.