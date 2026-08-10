25 детям, пострадавшим от бытового насилия, оказали социальную помощь

В текущем году в Азербайджане 41 человек, пострадавший от бытового насилия, получил социально-реабилитационные услуги.

Государственное агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в этом году предоставило услуги социальной реабилитации 41 человеку, пострадавшему от бытового насилия - среди них 25 детей, сообщает 1news.az со ссылкой на министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что они были приняты на обслуживание в отделение социальной реабилитации лиц, пострадавших от бытового насилия, действующее в соответствующем учреждении агентства с 2021 года.

С пострадавшими проводится работа в соответствии с индивидуальным планом, предусматривающим их социальную реабилитацию и восстановление социального статуса.

Подчеркивается, что в отделении созданы условия, соответствующие современным требованиям. Принятые на обслуживание лица получают социально-бытовую, социально-экономическую, социально-психологическую, медико-социальную и социально-консультативную помощь.