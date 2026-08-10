Молдова отзывает для консультаций посла в России Лилиана Дария из-за инцидента с падением беспилотника на юге республики, сообщила пресс-служба МИД.

Пресс-служба полиции Молдовы в воскресенье сообщила, что в районе Штефан-Водэ были обнаружены обломки беспилотника. Эксперты установили, что он взорвался от удара об дерево, жертв не было, однако обломки повредили несколько крыш в ближайшем селе Крокмаз.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в населенном пункте Крокмаз, район Штефан-Водэ, где летательный аппарат типа дрон-ракета (гибрид дрона камикадзе и крылатой ракеты - ред.) упал и взорвался. В этом контексте министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.