​​​​​​​Meta оштрафовали еще на $567 млн за риски для детей на ее платформах

Американский суд в штате Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить дополнительные 567 млн долларов по делу о безопасности детей на принадлежащих ей цифровых платформах.

Судья Брайан Бидшайд пришел к выводу, что компания не предупредила пользователей о рисках, связанных с использованием ее сервисов несовершеннолетними

Новый штраф стал крупнейшим взысканием, назначенным Meta в США в рамках дела, связанного с защитой детей в интернете. С учетом ранее вынесенного решения на сумму 375 млн долларов общая сумма выплат компании по этому делу достигла 942 млн долларов.

Судья заявил, что деятельность Meta представляет угрозу для общества, сравнив возможный вред от ее платформ с загрязнением окружающей среды. По его мнению, компания должна направить средства на создание специального фонда, который будет заниматься снижением негативных последствий для детей и предотвращением подобных случаев в будущем.

В ходе разбирательства Бидшайд сравнил Meta с промышленным предприятием, где рекламный и пользовательский контент являются продуктом, а психологический вред и случаи сексуальной эксплуатации несовершеннолетних - своеобразным «загрязнением», которое необходимо устранить.

В Meta не согласились с решением суда. Представитель компании заявил, что корпорация намерена обжаловать назначенный штраф. Аналогичную позицию компания занимала и после предыдущего решения о выплате 375 млн долларов.

Дело в Нью-Мексико стало первым случаем, когда власти американского штата добились судебного решения против Meta по обвинениям, связанным с безопасностью детей на ее платформах. В настоящее время корпорация сталкивается с тысячами аналогичных исков в различных штатах США.

Meta владеет и управляет рядом крупнейших социальных и коммуникационных сервисов, включая Instagram, Facebook, WhatsApp и Threads. Претензии к компании касаются, в частности, предполагаемого воздействия ее платформ на несовершеннолетних и недостаточных мер по предотвращению потенциально опасного контента и поведения.

Помимо дела в Нью-Мексико, в этом году Meta проиграла крупное разбирательство в Лос-Анджелесе. Там суд пришел к выводу, что компания может нести ответственность за создание и эксплуатацию цифровых платформ, способных формировать зависимое поведение пользователей.