Студент UNEC стал чемпионом мира на конкурсе робототехники в Великобритании

Студент IV курса факультета цифровой экономики UNEC, обучающийся по специальности «Компьютерные науки», Ашурбей Мамедзаде занял I место в категории Maze Solving Robot на международной выставке International World Innovative Student Exhibition – iWISE 2026, проходившей в Великобритании, и стал чемпионом мира.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе университета, мировой финал iWISE 2026 состоялся в University of Surrey в Великобритании. В финале приняли участие представители 25 стран, представившие свои проекты в сферах науки, технологий, инноваций и робототехники.

Ашурбей Мамедзаде получил право участия в мировом финале, завоевав золотую медаль на одном из отборочных этапов iWISE 2026 — Virtual Final. Впоследствии в составе команды JoshuaTech он принял участие в финальном этапе соревнований в Великобритании в категории Robotics – Maze Solving Robot.

В категории, в которой приняли участие 18 команд из разных стран мира, команда JoshuaTech опередила всех соперников и заняла I место, став чемпионом мира в категории Maze Solving Robot на финале iWISE 2026.

В рамках категории Maze Solving Robot участники разрабатывают и программируют роботизированные системы, способные автономно перемещаться внутри лабиринта, обрабатывать данные, получаемые с датчиков, в режиме реального времени и определять оптимальный маршрут движения.

iWISE сотрудничает с международной сетью MILSET, действующей в сфере науки, технологий и инноваций, и имеет аккредитацию и сертификацию CATS Global Schools. Мировой финал iWISE 2026 был организован в University of Surrey в Великобритании.

Победа в категории Maze Solving Robot на мировом финале iWISE 2026, объединившем участников из 25 стран, стала очередным значимым международным достижением Ашурбея Мамедзаде в области робототехники и инновационных технологий.