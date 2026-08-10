В Баку ликвидирована сеть незаконных онлайн-казино с оборотом в 10 миллионов манатов - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело спецоперацию против организаторов незаконных онлайн-казино.

Главное управление по борьбе с киберпреступностью (ГУБК) МВД Азербайджана продолжает оперативные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности лиц, организующих незаконные онлайн-ставки и азартные игры на территории страны, передает 1news.az.

В результате мер, проведенных киберполицией, были задержаны братья Заур и Фуад Наримановы. Установлено, что под их руководством граждане вовлекались в незаконные азартные игры через запрещенные в стране платформы Xbet и MostBet. Для организации нелегальных онлайн-ставок и казино злоумышленники использовали созданный ими в мессенджере Telegram канал AzeCash.

Обвиняемые арендовали квартиру в Хатаинском районе Баку, где разместили сотрудников, обеспечив их техническими средствами, банковскими картами и мобильными телефонами, необходимыми для осуществления противоправной деятельности.

В ходе продолжения оперативно-розыскных мероприятий были также задержаны другие члены группы, подозреваемые в преступной связи с братьями Наримановыми, — Орхан Гусейнов, Заур Ширинов и Эмин Мамедов.

Следствием установлено, что участники группы различными способами легализовали крупные суммы денежных средств, полученные через платформы Xbet и MostBet. По предварительным данным, общий незаконный финансовый оборот от организации нелегальных ставок и азартных игр составил 10 миллионов манатов.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Зауру и Фуаду Наримановым, а также другим привлеченным лицам предъявлены обвинения. Решением суда в их отношении избраны мера пресечения в виде заключения под стражу и другие меры пресечения.

Правоохранительные органы вновь обращаются к гражданам с призывом не участвовать в незаконных азартных играх, предлагаемых в социальных сетях и на интернет-платформах под брендами Xbet, MostBet и другими.

Следует учитывать, что незаконная организация и управление такими играми, а равно и участие в них, влечет за собой уголовную или административную ответственность в соответствии с требованиями законодательства.