Новый рекорд: 230 мигрантов прибыли в Великобританию на одной лодке

Небольшое судно с 230 людьми на борту пересекло Ла-Манш и рано утром в понедельник прибыло к побережью Великобритании.

Это стало новым рекордом по числу людей, совершивших такой переход на одном маломерном судне.

Предыдущий рекорд был установлен в июле, когда на одном судне Ла-Манш пересекли 165 человек. Таким образом, новый показатель оказался значительно выше предыдущего.

В британском Министерстве внутренних дел заявили, что произошедшее демонстрирует растущую опасность, связанную с деятельностью организованных групп, занимающихся незаконной перевозкой людей через Ла-Манш. Представитель ведомства отметил, что перевозчики продолжают размещать все больше пассажиров на небольших судах, которые не предназначены для такого количества людей и длительных морских переходов.

По предварительным данным британских властей, с начала года Ла-Манш в направлении Великобритании пересекли 14 819 человек. Это примерно на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% ниже показателя за тот же период 2024 года.

При этом, несмотря на общее снижение числа прибывающих, среднее количество людей на одном судне продолжает увеличиваться. Согласно данным британского правительства, в 2018 году на одну небольшую лодку в среднем приходилось около семи человек. В 2025 году этот показатель достиг уже 62 человек.

Власти связывают увеличение числа пассажиров на судах с тактикой организованных групп, которые стремятся перевозить больше людей за один рейс. При этом переполненные маломерные суда создают дополнительные риски для находящихся на них людей, особенно при ухудшении погодных условий или возникновении технических неисправностей.

Опасность таких переходов вновь стала очевидна ранее в этом месяце, когда более 170 человек пришлось спасать после возгорания лодки, на которой они пересекали Ла-Манш.

Британские власти продолжают принимать меры против организаторов незаконных перевозок и одновременно отслеживают динамику морских переходов. Новый рекорд по числу людей на одном судне вновь привлек внимание к вопросам безопасности на одном из наиболее загруженных морских маршрутов Европы.