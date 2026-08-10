Марокко намерено требовать от Испании репатриации несовершеннолетних мигрантов

Рабат намерен потребовать от Мадрида репатриации несовершеннолетних, нелегально перешедших границу с автономным городом Сеута на африканском побережье Средиземного моря, и возлагает ответственность за судьбу марокканских подростков, находящихся в Сеуте, на испанские власти. С таким заявлением выступил министр юстиции Марокко Абдельлатиф Вахби.

"Марокканские власти будут требовать возвращения своих детей как юридическими методами, так и политическим путем", - указал министр, слова которого процитировал новостной портал Hespress. Вахби подчеркнул, что, по его утверждению, "испанская сторона несет ответственность за судьбу этих несовершеннолетних и их разлуку с семьями и родиной". Глава Минюста добавил, что Рабат "привержен репатриации всех марокканских детей и несовершеннолетних в Испании, включая тех, кто недавно прибыл в Сеуту или другие центры".

Некоторое время назад Вахби сообщил, что между Марокко и Испанией "проходят консультации, нацеленные на решение кризиса в Сеуте и защиту несовершеннолетних мигрантов, которые оказались в городе без сопровождения взрослых". Переговоры, добавил министр, сосредоточены на "создании механизмов проверки личности подростков и возвращения в семьи, а также укреплении координации для борьбы с преступными сетями торговли людьми, эксплуатирующими несовершеннолетних, стремящихся попасть в Европу".

Источник: ТАСС