Почему возобновление движения на улице Шихали Гурбанова задерживается? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Движение транспорта на участке улицы Шихали Гурбанова в Баку - от станции метро «Низами» до бывшей площади «5 Мяртябя» - пока остается перекрытым, несмотря на ранее анонсированные сроки завершения дорожных работ.

Напомним, что в связи с ремонтом проезд здесь был частично ограничен с 08:00 6 августа до 22:00 7 августа, а с 23:00 7 августа до 07:00 10 августа планировалось полное перекрытие движения. Однако, как сообщили читатели, в указанное время проезд так и не был открыт, из-за чего водители столкнулись с неудобствами и были вынуждены искать объездные пути.

Для прояснения ситуации редакция 1news.az обратилась в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). В ведомстве пояснили, что основные ремонтные работы на данном участке полностью завершены, и возобновление движения действительно планировалось на сегодня: «В настоящее время в рамках заключительного этапа работ ведутся ремонтные мероприятия по приведению смотровых люков канализационной сети в соответствие с проектной высотой нового асфальтобетонного покрытия.

В связи с технологическим процессом эти работы продолжаются».

В ГААДА подчеркнули, что поскольку проведение работ по регулировке люков в условиях интенсивного движения транспорта может создать угрозу как качеству выполнения, так и безопасности движения, было признано целесообразным открыть данный участок улицы только после полного завершения финишных работ.

«По этой причине полное открытие движения транспорта на данном участке улицы планируется в течение завтрашнего дня», - отметили в Агентстве.