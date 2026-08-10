Пожар в Эр-Рияде обернулся катастрофой: 16 бангладешских рабочих погибли

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пожар на мебельной фабрике обернулся катастрофой.

16 бангладешских рабочих, оказавшихся в ловушке на фабрике, которая быстро была охвачена огнём, погибли.

Инцидент произошёл на мебельной фабрике, работающей в промышленной зоне Муса Санайя в Эр-Рияде.

Пожар, возникший по пока не установленной причине, быстро распространился из-за горючих материалов внутри здания и охватил всё здание. По сигналу тревоги в район были направлены многочисленные пожарные и медицинские бригады. После того как пожар был взят под контроль усилиями бригад, вошедшие внутрь спасатели обнаружили безжизненные тела 16 бангладешских рабочих.

После пожара Министерство благосостояния мигрантов и занятости за рубежом Бангладеш сделало письменное заявление. В заявлении сообщается, что 10 из погибших рабочих были из Наогаона, а остальные 6 рабочих — из регионов Наторе и Раджшахи.

Источник: haberler.com