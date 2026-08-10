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Более миллиона человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Дельфин»

Джамиля Суджадинова15:50 - Сегодня
Более миллиона человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Дельфин»

Восточные районы Китая столкнулись с последствиями мощного тайфуна «Дельфин», из-за приближения которого власти эвакуировали более миллиона жителей, в том числе в Шанхае.

Стихия принесла в регион проливные дожди, сильный ветер и перебои в работе транспортной инфраструктуры.

Ранее тайфуну «Дельфин» был присвоен высший, красный уровень метеорологической опасности. Власти Китая называли его самым мощным штормом, обрушившимся на страну с начала года.

Первый выход тайфуна на сушу произошел в воскресенье около 17:30 по местному времени в районе города Юйхуань провинции Чжэцзян. В этот момент скорость ветра достигала 150 километров в час. Примерно через час стихия повторно достигла суши в районе города Вэньчжоу.

Удар стихии серьезно отразился на транспортном сообщении. В одном только Шанхае в понедельник были отменены около тысячи авиарейсов. В прибрежной провинции Фуцзянь власти приостановили десятки пассажирских паромных маршрутов, а также остановили более ста проектов, связанных со строительством морской инфраструктуры.

Наиболее масштабная эвакуация проводится в районах провинции Чжэцзян. В Вэньчжоу из потенциально опасных районов были временно вывезены около 900 тысяч человек, а для размещения населения открыли более тысячи временных убежищ. В городе Тайчжоу свои дома были вынуждены покинуть около 390 тысяч жителей.

В понедельник предупреждения о сильных дождях действовали сразу в нескольких регионах, включая провинции Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян, а также Шанхай. Жителям рекомендовали по возможности не выходить на улицу. Из-за неблагоприятных погодных условий были закрыты некоторые популярные туристические объекты, в том числе отдельные зоны Шанхайского Диснейленда и Legoland, а также несколько смотровых площадок вдоль набережной Бунд.

В провинции Чжэцзян власти также сообщили об инцидентах, связанных с непогодой. По данным китайских государственных СМИ, в городе Вэньлин пропал девятилетний мальчик, которого, предположительно, унесло в море. Официальной информации о погибших на данный момент не поступало.

В Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, власти приняли дополнительные меры для жителей, которые ищут укрытие от сильного ветра и подтоплений. В частности, во всех общественных парковках города временно отменили плату за стоянку автомобилей.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в отдельных районах Чжэцзяна.

В ближайшие дни там может выпасть от 250 до 500 миллиметров осадков, что повышает риск масштабных подтоплений и оползней.

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, до выхода на сушу тайфун преодолел около 6 тысяч километров. Такая продолжительность существования циклона, как отмечает телеканал, более чем втрое превышает среднюю продолжительность жизни тайфуна.

Источник: BBC

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