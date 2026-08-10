Движение этих девяти автобусных маршрутов организовано по альтернативным улицам – СПИСОК

В связи с проведением ремонтных работ соответствующей службой на улице Гасана Сеидбейли в столице введено ограничение на движение транспортных средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA, в связи с ограничением движение автобусов №6, 10, 18, 31, 37, 39, 53, 77 и 205 организовано по маршруту: проспект Азербайджан - улица Шамси Бадалбейли - улица Физули - улица Абдуллы Шаига - проспект Наримана Нариманова - улица Микаила Мушфига.

Кроме того, движение автобусов №6, 10, 31, 37, 77 и 205 в направлении станции метро «Ичери-шехер» организовано по Парламентскому проспекту.