США направят $3 млрд на инвестиции в сферу критически важных минералов

Администрация США выделила $3 млрд на инвестиции в добычу критически важных минералов и производство аккумуляторов, сообщает CNBC.

Президент Дональд Трамп анонсировал сразу несколько проектов в этой сфере, отметив, что она получала недостаточно внимания в последние годы. В частности, правительство планирует предоставить кредит на $1,4 млрд производителю компонентов для литий-ионных аккумуляторов Sila Nanotechnologies, а также на $400 млн австралийской Sunrise Energy Metals, занимающейся добычей скандия.

Еще $150 млн выделено как кредит производителю постоянных магнитов Niron Magnetics.

С момента возврата в Белый дом Трамп создал стратегический запас критически важных минералов объемом $12 млрд, а также поддержал приобретение государством долей в компаниях, развивающих добычу и переработку сырья в США.

Вашингтону необходимы критически важные минералы для пополнения запасов вооружений, истощившихся за время конфликта с Ираном, а также для снижения зависимости США от китайских цепочек поставок, отмечает CNBC.

Источник: Интерфакс