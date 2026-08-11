СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море

Анкара в настоящее время обсуждает с Москвой и Киевом перспективы создания механизма по предотвращению атак на суда в акватории Черного моря.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Турции.

По данным агентства, консультации проходят в закрытом режиме. Источник пояснил, что стороны обмениваются мнениями о подходах к созданию такого механизма и его возможных параметрах. При этом конкретные детали пока отсутствуют.

Также источник рассказал о контактах Турции и России по ситуации вокруг Украины.

«Контакты Анкары и Москвы по ситуации на Украине продолжаются на различных уровнях, в том числе в формате так называемой телефонной дипломатии. Стороны сохраняют прямые каналы связи и при необходимости используют их», — отметил он.