Северная Корея переживает аномальную жару: власти рекомендуют суп из собачьего мяса

На фоне экстремальной жары, охватившей Корейский полуостров, государственные СМИ Северной Кореи публикуют рекомендации о том, как пережить аномально высокие температуры.

В материалах местных изданий среди традиционных способов борьбы с жарой упоминаются блюда из собачьего мяса, куриный суп с женьшенем и другие продукты, которые, как утверждается, помогают организму справляться с высокими температурами.

В четверг северокорейское государственное телевидение сообщило, что температура воздуха достигла 36,7 градуса Цельсия. По данным вещателя, это наиболее высокий показатель, зарегистрированный в стране с момента начала регулярных метеорологических наблюдений.

Продолжительная жара сопровождается чередой тропических ночей, когда температура остается высокой даже после захода солнца. На этом фоне государственные средства массовой информации стали значительно чаще рассказывать о периоде самбок, который в корейской традиции связан с наиболее жаркой частью лета и буквально означает «собачьи дни лета».

Одним из наиболее необычных советов северокорейских СМИ стало употребление супа из собачьего мяса. В стране это блюдо традиционно связывают с летним периодом и считают подходящим для восстановления сил во время сильной жары.

Газета правящей Трудовой партии Кореи «Родонг Синмун» 2 августа опубликовала материал о питании в жаркую погоду, в котором привела рекомендации врача из Пхеньянской центральной больницы. Специалист посоветовал включать в рацион продукты с высоким содержанием жидкости, в частности арбузы, огурцы и бобы мунг. Одновременно в перечень питательных блюд вошли суп из собачьего мяса, рыбная каша и каша из красной фасоли.

Отдельное внимание издание уделило супу из собачьего мяса, представив его как часть традиционной кухни. В публикации также была приведена старинная корейская поговорка, согласно которой даже пролитый на ногу горячий суп в самые жаркие летние дни способен превратиться в лекарство. Кроме того, газета сообщила, что ранее в этом году в Северной Корее прошел общенациональный конкурс по приготовлению блюд из собачьего мяса.

При этом власти Северной Кореи пока не раскрывали информацию о возможном количестве смертей, связанных с аномальной жарой. В соседней Южной Корее, напротив, официальные данные указывают на более чем 20 смертельных случаев, которые связывают с воздействием высоких температур.

Источник: NBC