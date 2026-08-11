СМИ: Трампа во время игры в гольф защищал ЗРК Avenger из-за угроз от Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Секретная служба США привлекла армейские зенитно-ракетные комплексы малой дальности AN/TWQ-1 Avenger для защиты президента страны Дональда Трампа во время игры в гольф в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

По его данным, в социальных сетях начали распространяться фотографии, на которых Трамп замахивается клюшкой для гольфа, в то время как на заднем плане отчетливо видна колючая проволока и американские ЗРК. Последние кадры появились после того, как американский лидер на выходных посетил финал турнира LIV Golf на своем поле в Нью-Джерси. Представители администрации президента США подтвердили порталу подлинность фотографий.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в свою очередь заявило, что ЗРК Avenger действительно используется в целях защиты президента, но отказалось раскрыть подробности о распространенности такой практики. В тот же день американские истребители F-16 перехватили несколько самолетов, нарушивших ограничения на полеты над гольф-клубом в Бедминстере, где находился Трамп.

🇺🇸 #US: President Donald Trump was seen golfing at his Bedminster, New Jersey club with a missile-defense system deployed nearby, as F-16s were scrambled to intercept civilian aircraft that entered the temporary restricted airspace over the area.



NORAD said two general-aviation… pic.twitter.com/NyZbj9OUEo — POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 10, 2026

Американский лидер трижды становился целью покушений. Первые две попытки произошли в 2024 году в ходе его предвыборной кампании - в июле в него стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания), спустя два месяца другой злоумышленник был задержан с оружием у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Третья попытка покушения произошла 25 апреля 2026 года в столичной гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовала вся верхушка американской администрации.