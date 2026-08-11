МИД Азербайджана поздравил Чад с Национальным днем - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чад с Национальным днем.
Как передает 1news.az, соответствующее поздравление опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Теплые поздравления народу и правительству Республики Чад по случаю Национального дня. С Национальным днем, Чад!" - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the government of the Republic of Chad on the occasion of National Day.
Happy National Day, Chad! 🇦🇿🇹🇩@ChadianMFA pic.twitter.com/7HONqlBaZp — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 11, 2026
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