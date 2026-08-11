Крупная партия наркотиков изъята в Азербайджане

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана обнаружили и изъяли крупную партию наркотических средств и психотропных веществ в ходе оперативно-поисковых мероприятий.

Как сообщает 1news.az, мероприятия проводились на служебной территории пограничного отряда «Horadiz» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы. В результате операции из незаконного оборота были изъяты наркотические средства общей массой 35 килограммов 85 граммов.

Кроме того, пограничники обнаружили 1 980 таблеток «Метадон М-40», содержащих психотропные вещества. Таким образом, в ходе операции была пресечена попытка незаконного перемещения на территорию страны значительной партии запрещенных веществ.

По факту обнаружения наркотических средств и психотропных веществ продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных участников незаконного оборота.