Ким Кардашьян снова ограбили 

Ким Кардашьян снова столкнулась с ограблением - на этот раз неизвестный проник в ее особняк в Лос-Анджелесе, который в настоящее время находится на реконструкции.

Как сообщает TMZ, 27-летний мужчина в минувшее воскресенье днем приехал в поместье Кардашьян в районе Хидден-Хиллз и, предположительно, проник внутрь через дверь. Он вынес из дома некоторые вещи, после чего погрузил их в автомобиль.

По данным источников издания, мужчина также сел за руль автомобиля, принадлежащего сотруднику Кардашьян, и отправился кататься по окрестностям. Охранник заметил машину и проследил за ней до особняка, после чего вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники шерифа окружили территорию и вскоре задержали подозреваемого без дальнейших происшествий.Полиция сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, а оружия при подозреваемом обнаружено не было. Мужчина был задержан по подозрению в незаконном проникновении и ограблении.

Это не первый случай, когда К.Кардашьян становится жертвой ограбления. В 2016 году телезвезду ограбили в Париже - тогда преступники вынесли из ее номера драгоценности на несколько миллионов долларов.