В МВД прокомментировали информацию о новых камерах на дороге в аэропорт - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях распространились кадры с устройствами, которые якобы фиксируют автомобили сзади и выявляют нарушения скоростного режима.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, отображенное на видео устройство не является радаром измерения скорости. Данное электронное устройство используется для измерения интенсивности движения транспортных средств на дорогах и мониторинга транспортного потока:

«С помощью этого устройства собираются данные об интенсивности движения транспорта, которые затем используются в процессе организации дорожного движения, анализа и управления транспортными потоками.

Указанное устройство не обладает функцией составления электронного протокола об административном правонарушении».

Отметим, что новые технические средства были установлены на дороге Зых - Говсан - Аэропорт, известной как «Бетонка».

В социальных сетях утверждалось, что эти вновь установленные радары, в отличие от остальных, фиксируют автомобили не спереди, а сзади.

10:55

На дороге Зых - Говсан - Аэропорт, известной как «Бетонка» (Beton yol), установлены новые радары.

Как сообщает 1news.az, соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Согласно информации, новые радары, установленные на различных участках дороги, в отличие от прежних, фиксируют автомобили не спереди, а сзади.

По этой причине водители, не замечая радары с первого взгляда, могут проезжать данный участок на высокой скорости.